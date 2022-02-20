Мнение: «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Григорий Пернавский про фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Итак, в Лондон приезжает играть в футбол московское Динамо. Британская журналистка полурусского происхождения решает влюбить в себя Всеволода Боброва.

Бобров – социопат.

Лондонские бандиты хотят сорвать куш на тотализаторе и пытаются подкупить всех подряд.

Советская атташе по культуре – с крепким телом расстраивает планы бандитов.

Немного играют в футбол. Футбол снят хуже чем в фильме «Спортивная честь» 1951 года.

Сыграли три матча и уехали. Подумаешь, в реальности было четыре и последний – в Глазго с «Рейнджерс» – крайне драматичный, когда команду жестко засуживали.

Подумаешь, нет в фильме ни гроша от того ажиотажа, который царил в Англии, которая страстно ожидала увидеть советских спортсменов. Потому, что осенью 1945 года еще не началась Холодная война и царили любовь и дружба. Подумаешь, не объяснили, что еду с собой привезли, чтобы не объедать пригласивших англичан, у которых проблемы с продовольствием были.

И, самое главное – Бесков, Бобров, Хомич и Соловьев уже играли против Арсенала в Иране, в составе команды 131-го полка Войск НКВД. Выиграли. Бесков забил гол. Хомич не пропустил ни одного. И в 1945 году вполне могли встретить на поле знакомых. Но того вы не увидите. Нужно было показать британских бандитов, шпионку с крепким телом и английскую журналистку .

В общем, очередной пластмассовый типовой фильм про советский спорт, снятый только потому, что на это дают бабло. Точнее, хуже, поскольку снят Пимановым.

Днище.

(с) Григорий Пернавский

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