Мнение: Механизм

В Рязанской области вводится режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев из Донбасса. В Воронежской области режим повышенной готовности сменился на режим ЧС под тем же флагом. Фактически создан механизм перевода страны на военный режим управления. Для этого и потребовалась фейковая «эвакуация» людей с Донбасса. Теперь уже неважно, тысячу или десять тысяч эвакуируют. Важно, что создан повод, под который режим ЧС можно вводить хоть на Камчатке или Чукотке.

А режим чрезвычайного (с перспективой военного) положения позволяет без особых церемоний проводить практически любые мероприятия, не заморачиваясь на соблюдение даже сугубо протокольных норм и правил. Все, как и писал Клаус Шваб в своей методичке.

И кто скажет, что Путин — не ревностный адепт учения «новой нормальности» нынешних глобальных фашистов?

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