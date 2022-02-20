Ученые рассказали о напитке с потенциальными противораковыми свойствами

Специалисты назвали продукт, который поможет побороть рак. Грибы рейши убивают патологические клетки.

Продолжительность жизни и состояние здоровья зависят от множества факторов. Часто человек может избежать ранней смерти, если будет придерживаться некоторых правил. К сожалению, даже здоровый образ жизни не может уберечь людей от развития онкологических заболеваний. При этом специалисты доказали, что существует перечень продуктов, которые помогут побороть рак и сократить вероятность его появления.

Эксперты сообщают, что невозможно вылечится с помощью одного продукта, важно соблюдать сбалансированную диету для поддержки веса. На портале Healthline появилась информация о противораковых свойствах грибов рейши. Ученые провели исследование, в котором были проанализированы данные четырех тысяч пациентов с побежденным раком груди. Результаты показали, что 59% добровольцев регулярно употребляли грибы рейши. Этот продукт убийственно действует на патологические клетки организма. Согласно еще одному эксперименту, лечение грибами на протяжении года помогло уменьшить размеры опухолей толстой кишки.

Ученые объясняют такой эффект стимуляцией белых клеток крови, которые уничтожают раковые клетки. Специалисты предупреждают, что нельзя полностью заменить медикаментозное лечение на употребление грибов рейши, такая добавка в рацион может только подкрепить лечебную терапию. Употребление этого продукта не вызывает сложностей, так как в основном грибы принимают в виде горячего напитка.

Источник: inosmi.ru