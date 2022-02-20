Марина Зудина столкнулась с новой напастью на шоу «Танцы со звездами»

Народную артистку РФ Марину Зудину настигло новое недомогание на проекте «Танцы со звездами». У вдовы Олега Табакова обнаружились симптомы неизвестного ей недуга.

В своем блоге артистка снова жалуется на плохое самочувствие после последнего участия в съёмках проекта. Позже Зудина рассказала, что заставляет себя терпеть, чтобы получить хорошие результаты, чем изводит сама себя. Ранее такие слова подразумевали только интенсивные тренировки, она страдала при разучивании новых движений для своих выступлений. Но сейчас у актрисы появился симптом болезни, с которой она ранее не сталкивалась.

Марине Зудиной пришлось обратиться за помощью к врачу из-за ухудшения самочувствия. По словам знаменитости, она мучилась две недели, врач поставил ей диагноз – аллергия. Проявление аллергической реакции – зудящие прыщики – были давно заметны на коже актрисы, поэтому ей приходилось прибегать к косметическим средствам, чтобы скрыть их.

После затяжного недомогания артистка решила купить мазь и таблетки. Лечение и специальная диета почти моментально сработали – и от недуга не осталось и следа.

Источник: www.popcornnews.ru