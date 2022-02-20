 

Известные актёры признались, что до сих пор стыдятся некоторых своих ролей в телесериалах

20.02.2022, 18:50, Разное
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В настоящее время в телеэфире существует огромное количество многосерийных фильмов на разнообразные тематики и для всех категорий населения. Практически каждый зритель может найти сериал по душе и личным предпочтениям. Однако не всегда актёры, снимающиеся в фильмах, довольны своей работой, более того, некоторые из них даже стесняются сыгранных ролей.
Например, известный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев признался в том, что он и в настоящее время стыдится своей роли в телесериале «Каменская», в котором он был в образе капитана милиции Михаила Лесникова. После съёмок первого сезона актер планировал отказаться от дальнейшей работы в этом проекте, но авторы всё же решили, что в следующих сюжетах его персонаж должен присутствовать. Именно поэтому Нагиев был вынужден продолжать сниматься, только уже в небольших эпизодах.

Актёру Павлу Майкову изначально было не по душе участие в съёмках легендарного сериала «Бригада» в качестве бандита Пчелы, поскольку, по мнению артиста, продюсерами чересчур идеализирован образ преступников в фильме.

Актрисе Кристине Асмус до сих пор неудобно за свой образ в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины!». Асмус исполнила роль эгоистичной блондинки, думающей только о себе, о новом телефоне и о прочих материальных благах. Среди телезрителей этот фильм не приобрёл популярность, а на интернет-сервисе «Кинопоиск» его рейтинг был рекордно низкий – всего полтора балла из десяти.

Источник: slovodel.com



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