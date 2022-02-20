Мнение: Манычский канал, белорусский порт под Петербургом и грязная Болгария

1. Сторонники идеи нового канала между Чёрным и Каспийским морями пишут, что проект появился чуть ли не век назад. Однако товарищ Сталин решил сэкономить на строительстве, из-за чего от наиболее удобного и короткого пути пришлось отказаться:

https://zen.yandex.ru/media/zvereva/zachem-rossii-stroit-esce-odin-kanal-iz-kaspiia-v-azovskoe-more-esli-uje-davno-postroen-volgadon-6197a0378c111c115d7feb31

Ещё в 1930 году Сталин задумал соединить Каспий и Чёрное море, но не таким образом, который мы знаем сейчас.

Я говорю о существующем Волго-Донском канале. Изначально его строительство вообще не предполагалось, а соединить два моря хотели другим способом – Манычским каналом. Но такое строительство получалось сильно дороже.

Из-за последствий Второй мировой войны экономика страны буквально замерла.

Экономить приходилось на всем. Поэтому строительство Манычского канала заморозили, а вместо него построили более дешевый – Волго-Донской.

И вот Путин снова заговорил о возрождении того проекта, который сейчас носит название “канал Евразия”.

Вот только нужно ли его реализовывать, если есть работающий Волго-Донской канал? Давайте разбираться.

Недостатки канала Волга-Дон

А. Длина канала – 101 км, а перепад высот между Волгой и Доном составляет 88 метров.

Чтобы поднимать и опускать суда на такую высоту было построено 13 шлюзов.

Шлюзование занимает несколько часов. За это время успевает собраться очередь из кораблей.

Так вот, получается, что такие перепады сильно замедляют ход судов. Так путь из Астрахани в Чёрное море займет около 10 дней. И это очень много для маршрута меньше тысячи километров.

Б. Канал слишком мал. И не только по глубине, но и по ширине, которая составляет всего 18 метров.

Учитывая, что ширина современных танкеров или контейнеровозов от 30 метров, то пройти по Волго-Донскому каналу они физически не смогут. Что существенно осложняет внешнюю торговлю, например, Казахстану.

Получается для того чтобы удовлетворить запросы не только наших партнеров, но и свои собственные, Волго-Донской канал придется значительно расширить. А это слишком дорого.

Канал “Евразия”

Его длина составит 750 км и это в 7 раз длиннее Волго-Донского или в 5 раз Суэцкого.

Перепад уровней около 54 м. Чтобы их преодолеть хватит построить 6-8 шлюзов, что существенно сократит время прохода судов.

Через канал смогут проходить суда длиной 260 м, осадкой 5 м и грузоподъемностью 10 000 тонн.

Пропускная способность 58 млн. тонн в год или около 6 000 кораблей.

Масштабы строительства действительно грандиозные. Например, только земли придется выкопать не менее 500 миллионов куб.м.

Общая же стоимость проекта оценена в 500 миллиардов рублей. И это дороже Крымского моста в два раза!

А стоит ли тратить такие деньги?

Во-первых, канал “Евразия” увеличит грузопоток минимум в пять раз.

Во-вторых, усилит геополитическую позицию России.

Для Казахстана, как для крупного импортера нефти, канал “Евразия” стал бы очень выгодным. Ведь через него можно поставлять нефть в любую точку мира.

Но истинным спасением “Евразия” стала бы для Ирана, который испытывает проблемы в проходе через Суэцкий канал.

В-третьих, укрепление партнерства с Китаем.

Россия и сейчас является транзитным партнером Китая. Но в рамках реализации китайского нового “Шелкового пути” было бы выгодно поставлять товары из Азии в Европу кратчайшим путем через Черное и Средиземное море.

Для этого нужно только продлить ветку железной дороги, что идет через Казахстан, до Каспийского моря.

В-четвертых, Россия сможет зарабатывать десятки миллиардов долларов в год за счет транзита грузов. В первую очень из стран: Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Иран, Казахстан, Узбекистан.

И в-пятых, канал “Евразия” станет логичным продолжением канала Север-Юг, который свяжет Каспийское море с Балтийским. Так Европа фактически станет “островом”, а Россия замкнет на себе кратчайшие транзитные пути торговли.

2. Возможно, шутки про белорусский флот через какое-то время перестанут быть шутками:

https://lenta.ru/news/2022/02/18/bgruz/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о строительстве в России порта для перевалки белорусских грузов. По его словам, он может появиться под Санкт-Петербургом, передает РИА Новости.

Лукашенко сообщил об этом по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Президент России отдал распоряжение, чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером, могли построить свой порт», — сказал Лукашенко. «Мы будем грузить в течение года-полутора эти миллионы тонн грузов», — указал он, но не уточнил, о каких именно грузах идет речь.

Дежурно напомню, что не так давно Россия и Белоруссия вели значительную долю внешней торговли через порты Прибалтики. Через несколько лет нужда в прибалтийских портах отпадёт почти полностью — мощности Усть-Луги и прочих отечественных портов продолжают расти.

3. У болгар проблемы – их страну признали самой грязной в Европе, самой еретической по отношению к курсу на всеобщее позеленение:

https://lenta.ru/news/2022/02/17/dirty_country/

В третьем квартале 2021 года объем выбросов парниковых газов в Европе вырос из-за восстановления деловой активности, сообщила статистическая служба Европейского Союза. <…>

Самой «грязной» страной в Европе оказалась Болгария — объем ее выбросов увеличился на 22,7 процента по сравнению с предыдущим годом. За ней следуют Латвия и Греция — 16,2 процента и 13,1 процента соответственно. При этом уровень выбросов в Словении, Люксембурге и Нидерландах снизился по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

А ведь у болгар был шанс пустить через свою территорию «Южный поток» и получать по нему экологичный российский газ с выгодной скидкой. Также у них была возможность достроить АЭС «Белене» с помощью Росатома и в избытке вырабатывать самую чистую в мире ядерную энергию.

Но братья-славяне прогнулись под американских друзей болгарской элиты и лишились всего этого.