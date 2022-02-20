 

Россиян обяжут проводить не менее 50% отпуска на российских курортах

20.02.2022, 18:31, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс. Изменения коснутся условий предоставления работникам оплачиваемого отпуска, а также уточняют обязанности граждан, пребывающих в отпуске.

С 15 апреля, работники, ушедшие в отпуск должны проводить не менее 50% срока отпуска на территории России. В случае, если работник собирается на время отпуска покинуть постоянное место проживания, он обязан провести не менее половины срока своего отъезда на любом российском курорте. 

Работодатели же, согласно новым изменениям закона, получат право проверять соблюдение работниками правил проведения отпуска. По требованию руководства, работник будет обязан предоставить доказательства проведения отпуска в России (кассовые чеки, авиабилеты, маршрутные квитанции, подтверждение брони гостиницы). За отказ работник может быть лишен следующего отпуска, либо понести дисциплинарную ответственность на работе.

Новые правила отпуска не будут действовать для государственных служащих и депутатов, поскольку их отношения с государством регламентированы не нормами трудового кодекса, а федеральным законом «О государственной гражданской службе».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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