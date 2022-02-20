Смешко: Лучше поздно, чем никогда. Трое президентов не замечали требований Конституции и Будапештского меморандума

Относительно вчерашней речи президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Лучше поздно, чем никогда. Текст речи хороший. Только озвучивать его там было нужно не для внутренних дел, а для внешних – на английском языке. Ответ на вопрос “Чего хочет Владимир Путин?” – страшен.

Время и место – также имеют решающее значение.

Слова, не услышанные политической властью Украины восемь лет, влекут тысячные жертвы патриотов Украины и оккупацию 7% ее территории.

Восемь лет трое глав государства не замечали требований Конституции Украины, Будапештского меморандума и постановления Верховной Рады Украины от 6 июля 2010 года №2431-VI “О предоставлении Украине реальных гарантий безопасности” – как основы для укрепления безопасности и обороны Украины дипломатическими средствами.

Источник: Игорь Смешко / Facebook

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