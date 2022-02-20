 

Смешко: Лучше поздно, чем никогда. Трое президентов не замечали требований Конституции и Будапештского меморандума

20.02.2022, 18:15, Новости дня
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Относительно вчерашней речи президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Лучше поздно, чем никогда. Текст речи хороший. Только озвучивать его там было нужно не для внутренних дел, а для внешних – на английском языке. Ответ на вопрос “Чего хочет Владимир Путин?” – страшен.

Время и место – также имеют решающее значение.

Слова, не услышанные политической властью Украины восемь лет, влекут тысячные жертвы патриотов Украины и оккупацию 7% ее территории.

Восемь лет трое глав государства не замечали требований Конституции Украины, Будапештского меморандума и постановления Верховной Рады Украины от 6 июля 2010 года №2431-VI “О предоставлении Украине реальных гарантий безопасности” – как основы для укрепления безопасности и обороны Украины дипломатическими средствами.

Источник: Игорь Смешко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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