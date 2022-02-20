Летевший из Крыма самолет вынуждено сел в Волгограде

Самолет, следовавший из Симферополя в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Волгограде по техническим причинам, сообщили в волгоградском аэропорту.

«Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6 2932, следовавший по маршруту Симферополь – Екатеринбург, произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам», – сообщили РИА «Новости» в аэропорту Волгограда.

По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме в 14.36 мск.

Ранее Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в Минске из-за плохого самочувствия пассажира.