Массовое отравление детей произошло на соревнованиях в Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку информации об ухудшении самочувствия детей на соревнованиях, информирует пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Нижегородской области начала проверку с привлечением специалистов территориального отдела Роспотребнадзора. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – передает РИА «Новости» сообщение.

По предварительным данным, в период с 18 февраля по 20 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Колос» в городе Лукоянов проводились соревнования по мини-футболу среди детей 2014-2016 годов рождения, которые проживали в гостинице «Гранд Отель». Ночью 19 и 20 февраля некоторым детям в связи с ухудшением самочувствия после приема пищи понадобилась медицинская помощь.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребенка, находившегося на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области.