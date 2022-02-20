Президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия в НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что не видит причин для пересмотра политики неучастия в НАТО, но признал, что дискуссия об этом идет.

«Пока я не вижу каких-либо причин для каких-либо драматических, неожиданных перемен. Все это необходимо тщательно продумать», – сказал он в интервью CNN, передает РИА «Новости».

По его словам, «на эту тему идут большие дискуссии. Пока, я думаю, мы их продолжим. И в зависимости от того, что будет происходить на Украине, это может стать значительно более вероятным».

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто зявил, что страна сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации.