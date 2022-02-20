Маникюр, который можно сделать и дома. Варианты самых доступных дизайнов

Определенный вид маникюра можно сделать только в салоне. Но есть дизайны, которые может повторить практически каждая девушка самостоятельно у себя дома. Далее в статье будут рассмотрены такие идеи, которые сейчас в тренде.

Мазки на кончиках ногтей

Можно на конце ногтей сделать пару мазков: один темно-синим лаком, а другой – голубым. Получится весьма необычный, но при этом очень простой дизайн.

Серый френч

Французский маникюр – это нейл-арт, который любят девушки за его практичность и универсальность. Но кроме классического френча также можно сделать, например, серый. Причем на каждом пальце тон цвета должен быть темнее или светлее.

Маникюр с точками

Тоже простой дизайн. Маникюр с точками выглядит очень интересно. Располагать их можно как в ряд горизонтально, так и вертикально. Основа должна быть светлой, а точки – более яркие.

Горошек

Еще одна вариация маникюра с точками. Цвет горошин может быть любой, например красный или синий.

Поп-арт

Яркие цвета в маникюре и макияже никогда не выйдут из моды. Итак, выберите свои самые смелые оттенки и повторите дизайн.

Желтый френч

Это еще одна альтернатива маникюру с белыми линиями на концах ногтей. В данном случае предлагаем сделать желтый френч, который отлично подходит для весеннего и летнего периода.

Точки на концах ногтей

Этот дизайн выглядит более интересно с бирюзовым оттенком лака. Если вы хотите что-то более нежное, то вы можете выбрать нюдовый/розовый с черными пятнами.

Маникюр со стразами

Этот простой нейл-арт сможет повторить каждая девушка. Нужно поделить зрительно ноготь на две части: первую покрыть нюдовым, а вторую – фиолетовым, к примеру. На начало темной области посредине ногтя приклеить страз. Такой дизайн нужно повторить на каждом пальце.

Сияющая звезда

Все, что вам нужно сделать – это покрыть ногти молочным лаком, а сверху темным лаком нарисовать звезды так, как показано на рисунке.