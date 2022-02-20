Маникюр, который можно сделать и дома. Варианты самых доступных дизайнов
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Определенный вид маникюра можно сделать только в салоне. Но есть дизайны, которые может повторить практически каждая девушка самостоятельно у себя дома. Далее в статье будут рассмотрены такие идеи, которые сейчас в тренде.
Мазки на кончиках ногтей
Можно на конце ногтей сделать пару мазков: один темно-синим лаком, а другой – голубым. Получится весьма необычный, но при этом очень простой дизайн.
Серый френч
Французский маникюр – это нейл-арт, который любят девушки за его практичность и универсальность. Но кроме классического френча также можно сделать, например, серый. Причем на каждом пальце тон цвета должен быть темнее или светлее.
Маникюр с точками
Тоже простой дизайн. Маникюр с точками выглядит очень интересно. Располагать их можно как в ряд горизонтально, так и вертикально. Основа должна быть светлой, а точки – более яркие.
Горошек
Еще одна вариация маникюра с точками. Цвет горошин может быть любой, например красный или синий.
Поп-арт
Яркие цвета в маникюре и макияже никогда не выйдут из моды. Итак, выберите свои самые смелые оттенки и повторите дизайн.
Желтый френч
Это еще одна альтернатива маникюру с белыми линиями на концах ногтей. В данном случае предлагаем сделать желтый френч, который отлично подходит для весеннего и летнего периода.
Точки на концах ногтей
Этот дизайн выглядит более интересно с бирюзовым оттенком лака. Если вы хотите что-то более нежное, то вы можете выбрать нюдовый/розовый с черными пятнами.
Маникюр со стразами
Этот простой нейл-арт сможет повторить каждая девушка. Нужно поделить зрительно ноготь на две части: первую покрыть нюдовым, а вторую – фиолетовым, к примеру. На начало темной области посредине ногтя приклеить страз. Такой дизайн нужно повторить на каждом пальце.
Сияющая звезда
Все, что вам нужно сделать – это покрыть ногти молочным лаком, а сверху темным лаком нарисовать звезды так, как показано на рисунке.
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