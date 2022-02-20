Ученые нашли связь между ожирением и остеопорозом у мужчин

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20.02.2022, 17:27, Разное
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Мужчины с лишним весом чаще страдают от переломов. Эндокринологи считают ожирение главной причиной развития остеопороза.
Ранее считалось, что жировая масса тела нейтрально или даже положительно влияет на состояние костей человека. В большинстве научных работ можно встретить информацию, что у людей с большим весом скелет имеет нормальную плотность и очень устойчив. Недавно в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism опубликовали исследование, согласно которому мужчины с большой жировой массой имеют нарушения плотности костной ткани и чаще страдают от переломов.

Ученые из Медицинского университета Чикаго изучили данные 10 814 человек возрастом до 60 лет. При этом специалисты обратили внимание на минеральную плотность и состав тканей организма. Выяснилось, что количество жировой массы напрямую связано с развитием остеопороза, к тому же такая тенденция была более выражена у представителей мужского пола. Ученые также пришли к выводу, что существует положительная связь между безжировой массой и минеральной плотностью костей. У людей с нормальным количеством жира не обнаружили проблем со скелетом.

Это исследование показало, что работникам медицинских учреждений нужно проводить скрининг остеопороза у всех пациентов с лишним весом, так как у них увеличен риск развития нарушений плотности костной ткани. Также врачам следует обращать внимание на другие факторы, такие как возраст больного, злоупотребление стероидами, наличие семейных болезней или переломов в анамнезе.

Источник: medicalinsider.ru



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