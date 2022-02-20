Татьяна Навка отметила заслуги Этери Тутберидзе в парном катании

Спортсменка и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка подытожила результаты выступлений российских пар фигуристов на олимпийском турнире в Пекине. Своим мнение на этот счёт знаменитость поделилась в социальных сетях.

Навка заверила, что за допущенную ошибку паре из Китая (Суй Вэньцзин и Хань Цун), которая заняла первое место, сняли бы больше баллов, если бы соревнования фигуристов проходили не в КНР.

Этери Тутберидзе снова продемонстрировала всем свой профессиональный опыт, ведь чуть более чем за полгода смогла вывести российскую пару Евгению Тарасову и Владимира Морозова на очень высокий уровень мастерства. Навка подтвердила на социальной странице, что они отработали красиво и чисто, заслуженно заняв второе место с разницей в менее чем один балл. Третье место было занято Анастасей Мишиной и Александром Галлямовым.

В своем личном микроблоге Навка признала: всё было изящно, достойно и невероятно красиво. Звезда поздравила всех с успешным окончанием турнира.

Также стоит отметить, что Анна Щербакова, которая является ученицей Тутберидзе, на играх в Пекине заняла первое место и получила золотую олимпийскую медаль в женском одиночном катании.