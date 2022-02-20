 

Алёна Водонаева рассказала о плотном рабочем графике во время съёмок передачи «Звёзды в Африке»

20.02.2022, 17:27, Разное
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Реалити-шоу «Звёзды в Африке», премьера которого состоялась в сентябре прошлого года, за относительно короткий промежуток времени обрело большую популярность среди зрителей. Телеведущая, журналистка и блогер Алёна Водонаева, принимающая участие во втором сезоне проекта, пояснила о подробностях и рабочих моментах съёмок передачи.
По словам звезды, у всех участников реалити-шоу очень плотный график съёмок, свободного времени практически нет, тем более знаменитостям приходится проверять себя на прочность, на некоторое время выходя из зоны комфорта, выживая в непривычных и даже диких условиях в импровизированном африканском лагере. Также Водонаева рассказала, что мобильные телефоны выдаются участникам только лишь на 10 минут утром и на 20 минут вечером, однако даже за такие небольшие промежутки времени актёры успевают не только пообщаться с родными и близкими людьми, но и сделать большое количество фотографий. Недавно на своей страничке в Instagram звезда разместила фото, на котором запечатлена в солнцезащитных очках, без макияжа и укладки.

Ведущая телепередачи Ольга Бузова призналась, что очень переживает за всех участников, поскольку им предстоит в ближайшее время сразиться в финальной части сезона популярного шоу.



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