 

С 1 марта для покупки алкоголя и табака необходимо сдать биометрию

20.02.2022, 17:11, Разное
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Роспотребнадзор ограничил продажу подакцизных товаров, включая алкоголь и табак для граждан, не предоставивших государству свои биометрические данные. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2022 года, по мере того как все магазины подключатся к Единой биометрической системе (ЕБС).

Мера призвана существенно упростить реализаторам продажу товаров, на которые действуют возрастные ограничения. Благодаря биометрии гражданину не потребуется предъявлять никаких документов, ему достаточно будет посмотреть в камеру на кассе, которая подключена к ЕБС. Также это приведет к снижению очередей, поскольку сотрудники магазинов не будут тратить время на расчет возраста покупателей, что позволит им избежать штрафов со стороны проверяющих органов.

Магазинам, не подключенным к ЕБС, для проверки возраста покупателя, будет отведено время на подключение к системе до 1 июня 2022 года. После окончания переходного периода продать товар, на который действует ограничение по возрасту магазин не сможет, поскольку в налоговый орган через ЕГАИС будет передаваться номер учетной записи покупателя, зарегистрированного в ЕБС.

Министерство здравоохранения поддержало данную инициативу, поскольку в будущем будет возможно ограничивать количество продаваемого товара гражданам, чтобы спасти их не только от покупки алкоголя и табака, но и от переедания, когда продажа продуктовых товаров с подтверждением по биометрии будет введена для всех категорий продукции, что ожидается в 2023 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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