 

“Как портрет Боттичелли”. 19-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму в платье невесты

20.02.2022, 16:51, Новости дня
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На подиуме Лила демонстрировала мини-платье цвета слоновой кости в свадебном стиле. Ее образ был дополнен белыми колготками, белыми туфлями-лодочками, белым головным убором с цветами и белыми перчатками. В руках Мосс держала букет из белых цветов.

“Как портрет Боттичелли”, – прокомментировала публикацию пользователь mik3ph, имея в виду картины мастера эпохи Возрождения – итальянского живописца Сандро Боттичелли.

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Публикация от Lila Grace (@lilamoss)

Контекст:

Лила Мосс родилась 29 сентября 2002 года. Ее отец – сооснователь и главный редактор британского издания Dazed & Confused Джефферсон Хэк. Мосс и Хэк расстались, когда дочери исполнилось два года.

В мае 2020 года Лила на своей странице в Instagram анонсировала выход нового номера американского журнала мод V Magazine со своим фото на обложке, а в октябре дебютировала на подиуме в качестве модели. Она сотрудничала с такими брендами, как Fendi и Versace. В феврале 2021 года Лила Мосс украсила обложку японского Vogue.

У девушки диагностирован диабет первого типа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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