 

В ДНР абонентам разослали СМС-сообщения о всеобщей мобилизации

20.02.2022, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оператор сотовой связи самопровозглашенной Донецкой народной республики «Феникс» рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации в ДНР из-за обострения ситуации на линии соприкосновения.

В сообщениях к военнообязанным гражданам ДНР обращается военный комиссариат с призывом прибыть на пункты сбора и вступить в ряды подразделений ДНР, информирует РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.

Между тем, власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.

Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в 2 км от российско-украинской границы.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Обладатель премии «Эмми» стал режиссером сериала Роднянского о гей-активистах в СССР

05.03 / SpaceX согласилась запустить в космос украинский спутник – нардеп

29.08 / Рогозин заявил о готовности РФ отразить удар в космосе

16.07 / Число жертв наводнения в Германии выросло до 93 человек

02.08 / Глава ОО “Стоп шлам”: Полиция угрожает тюрьмой пострадавшим от токсичных отходов Николаевского глиноземного завода

07.12 / Чемезов рассказал о проблемах создания экипировки «Сотник»

10.01 / Прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении квартир у семьи актера Баталова

01.09 / Пушков заявил о провале визита Зеленского в США

18.05 / “Они сводят с ума”, ” Никогда не вытирайте задницы с такими когтями”. В сети обсуждают необычный маникюр Гвен Стефани

04.09 / Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» прошла в Дагестане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика