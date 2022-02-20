В Латвии призвали Запад ввести санкции против РФ из-за Донбасса

Западу необходимо ввести первую очередь санкций против РФ из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Пришла пора Западу реализовать первую очередь санкций против России. В последние дни и часы РФ все чаще выступает в роли безжалостного агрессора», – написал Пабрикс в Facebook, передает РИА «Новости».

Ранее глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против РФ в случае эскалации вокруг Украины затронут энергетический сектор и высокие технологии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экономических санкций, разработанных западными союзниками, может быть недостаточно для сдерживания «вторжения России» на Украину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на введении санкций против РФ уже сейчас, а не после «начала бомбардировки», также он призвал дать гарантии безопасности его стране на пути в НАТО.