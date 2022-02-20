 

Обнаружено тело экс-замминистра юстиции Ялунина, пропавшего в Подмосковье

20.02.2022, 16:15, Новости дня
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Обнаружено тело экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина, пропавшего в Подмосковье, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

«Тело Ялунина обнаружили в 14.30», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее в Московской области пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин.

Источник сообщал, что Ялунин «пропал в городском округе Одинцово в селе Аксиньино». По этим данным, он «выехал на квадроцикле в поле и не вернулся». Указывается, что «телефона при нем не было». Ведутся его поиски. Ялунин мог провалиться под лед реки в Подмосковье.

Через некоторое время квадроцикл Ялунина нашли в реке. На поиски бывшего чиновника направили подводные камеры.



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