 

Скандалы: Блокадники из Приморского района жалуются на ситуацию со снегом и наледью

20.02.2022, 16:10, Разное
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Петербургские ветераны раскритиковали качество работы коммунальных служб Смольного по уборке снега

Проживающие в Приморском районе Санкт-Петербурга ветераны-блокадники раскритиковали качество работы коммунальных служб Смольного по уборке снега, из-за которого они вынуждены сидеть дома во избежание получения травм на скользких тротуарах. Своим возмущением они поделились с представителями СМИ.

По словам родственницы одного блокадника, проживающего в доме №55 по Приморскому проспекту, несмотря на то, что в доме проживают пенсионеры и другие ветераны, коммунальщики не чистят тротуар даже перед самой парадной.

«Все время глыбы льда образовываются прямо над входом в крыльцо. Мы обращались в управляющую компанию, они нам прислали отказ года два назад. Но в этом году был такой лед, что мы три дня не выходили из дома», — объяснила женщина.

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При этом горожане не раз жаловались на халатность дворников в местную управляющую компанию, однако там проигнорировали их обращения. Пожилые люди отмечают, что идти и требовать справедливости в вышестоящие инстанции у них нет сил и времени.

Ситуацию с уборкой улиц от снега прокомментировала и блокадница Римма Григорьевна Захарова, проживающая по адресу Приморский проспект, дом 53. По ее словам, из-за опасности получить травму она не выходит уже несколько недель.

«Плохо убирают. Вы сами видите, что везде снега полно. Вообще не пройти, я вообще проходила всегда свободно. Какое-то безобразие прям, честное слово. <…> Конечно, люди падали. Я две недели не выхожу, потому что скользко», — пожаловалась ветеран.

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Ранее петербургские СМИ публиковали слова еще одной жительницы блокадного Ленинграда Нины Алексеевой. Она считает, что городские власти под руководством губернатора Александра Беглова допустили коммунальный кризис в городе.



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