Рассекречены имена всех участников второго сезона шоу «Звезды в Африке»

Телеканал ТНТ покажет первый эпизод нового сезона «Звезды в Африке» уже 27 февраля. Журналисты обнародовали список всех участников проекта.

Уже на следующих выходных телезрители увидят начало второго сезона реалити «Звезды в Африке». Концепция шоу заключается в том, что известные люди борются за выживание в диких условиях. Тиктокерам, музыкантам, актерам, комикам, блогерам и спортсменам предстоит пройти сложные испытания на пути к призу, сумма которого составляет пять миллионов рублей. Организаторы уверяют, что весь выигрыш участники отдадут на благотворительность. Съемочная площадка находится в провинции Лимпопо, которая расположена на территории Южной Африки. Ведущими реалити-шоу являются Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Недавно поклонники шоу узнали имена всех участников второго сезона. Актерам Никите Джигурде, Максиму Лагашкину, Наталье Рудовой, Владимиру Сычеву и Вячеславу Чепуренку предстоит сразиться с тиктокерами Сашей Стоуном, Кариной Кросс, Валей Карнавал и Аней Покров. Также за победу будут бороться комики Олег Верещагин и Роман Юнусов. На пути к победе им придется преодолеть футболиста Руслана Нигматуллина, певца Анатолия Цоя, олимпийскую чемпионку Каролину Севастьянову, журналистку Алену Водонаеву и экстрасенса Олега Шепса. Девиз второго сезона – «весеннее обострение». Участников ожидают более сложные испытания, за которые будет очень трудно получить бонусы. К тому же, звездам нужно очень потрудиться для получения нужного запаса еды на всю команду.

Ведущая Ольга Бузова рассказала, что некоторые участники не справляются с испытаниями и голодают. По словам телезвезды, у зрителей есть отличный шанс увидеть своих кумиров «без купюр и масок». При этом некоторые поклонники не уверены в честности шоу, большинство интересуется, действительно ли звезды живут в диких условиях и недоедают. Алена Водонаева уверяет, что участников никто не подкармливает и они правда борются за еду. Журналистка рассказала, что она обожает экстрим, и ей по душе такой реалистичный формат шоу.

Источник: www.vokrug.tv