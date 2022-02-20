 

Максим Фадеев сравнил с криками петуха пение отечественных исполнителей

20.02.2022, 16:00, Разное
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Вокальные способности отечественных звезд были высмеяны продюсером Максимом Фадеевым. Он сравнил с кричащими петухами современных артистов.
В своем официальном аккаунте в сети Instagram Максим Фадеев разместил публикацию – смешное видео, в котором, как он считает, показывается весь потенциал эстрадных певцов. Под постом музыкальный продюсер написал: большая часть артистов современности поют именно так, как пронзительно кричащий петух на видео в его посте.

Фадеев уточнил: это напомнило ему, как в студии записывали некоторых современных звезд, которые исполняли свои песни именно так.

Продюсер смеялся и говорил, что именно так и поют многие знаменитые суперзвезды, особенно так, как в конце видео, и на данный момент все гораздо хуже.

Подписчики согласились с композитором, смеясь над постом Фадеева, а некоторые даже признались, что сами так поют в караоке.



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