Врач Михаил Давыдов назвал безопасные проявления онкологии

Онкологические заболевания не всегда означают наличие рака. Специалисты Михаил Давыдов рассказал, в каких случаях онкология не опасна для организма человека.

Опухоли могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. При этом рак является одним из видов опасных онкологических заболеваний. Наличие только таких патологических клеток свидетельствует об угрозе для здоровья, а некоторые проявления онкологии вовсе безопасны для человеческого организма.

Специалист-онколог Михаил Давыдов рассказал, как отличить доброкачественное онкологическое заболевание от опасной опухоли. По его словам, существует огромное количество различных злокачественных образований. К ним относят рак (опухоль из эпителиальных клеток), саркому (из соединительной ткани), лимфому (из клеток лимфатической системы) и другие. Помимо этого, в понятие онкология входят и доброкачественные опухоли, которые не метастазируют, не развиваются и не требуют специфического лечения. Давыдов подчеркнул, что нужно регулярно посещать врача для контроля таких новообразований. Бывают случаи, когда опухоль начинает расти с большой скоростью и мешать пациенту, тогда специалисты рекомендуют удалить онкологию хирургическим путем.

Врач Михаил Давыдов перечислил основные виды доброкачественных онкологических заболеваний. К ним относят фиброму, аденому, менингиому, липому, папиллому, гемангиому и невус. В практике наиболее часто встречаются родинки, так как их можно заметить почти на каждом человеческом теле. Важно обращать внимание на форму и цвет невуса, если пятно имеет рваные края и неравномерную окраску – нужно обратиться к врачу. Давыдов напомнил, что иногда доброкачественные опухоли могут перерождаться в злокачественные. Это происходит достаточно редко, причиной может стать гормональное нарушение или воздействие канцерогенов.

Источник: rg.ru