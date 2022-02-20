 

Артемий Лебедев разработает дизайн для сайта НОД

20.02.2022, 15:51, Разное
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Национально освободительное движение (НОД) заключило контракт с дизайн-студией Артемия Лебедева на разработку новой версии сайта организации. Выбор объяснили профессионализмом дизайнера, а также схожими идеологическими установками.

«НОД – яркий пример того, как современному миру важны дизайнеры. Сообщество продвигает множество здравых идей – восстановление границ СССР, расширение полномочий президента Путина, за которое я призывал голосовать ещё в 2018 году, а также освобождение Российской Федерации от колониальной зависимости США и суд над Михаилом Горбачёвым. Но сайт выглядит, как будто его делали в девяностые умственно отсталые пенсионеры. Человек заходит туда, смотрит на вырвиглазный дизайн и теряет всякое желание участвовать в этом движении. Вместо этого он заходит на аккуратный сайт ЦРУ и становится изменником Родине!» – прокомментировал заключение контракта Лебедев.

По условиям соглашения, разработка нового сайта займет несколько месяцев и обойдётся в несколько миллионов рублей, в ходе которых «сайт преобразится до неузнаваемости». В частности, привычный логотип движения – памятник Минину и Пожарскому будет заменён на скрещённые слова «Россия» и «вперёд».

Лебедев также обещал движению медийную поддержку: дизайнер несколько раз расскажет об акциях НОДа в своих социальных сетях и перекрасит волосы в цвета георгиевской ленты .

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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