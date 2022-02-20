 

Большинство немцев против вступления Украины в НАТО

20.02.2022, 15:30, Новости дня
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Большинство немецких граждан не поддерживает вступление Украины в НАТО, пишет Das Erste, ссылаясь на данные опроса DeutschlandTrend. Отмечается, что против вхождения Украины в альянс высказалось 53% респондентов и лишь 28% опрошенных поддержали такой шаг.


AP

Большинство граждан Германии выступают против принятия Украины в состав НАТО, пишет Das Erste, ссылаясь на данные опроса DeutschlandTrend. Отмечается, что против принятия Украины в альянс высказалось 53% респондентов. При этом 22% из них считают, что этот вопрос стоит отложить на долгий срок. В то же самое время 28% опрошенных заявили, что в нынешней ситуации не стоит препятствовать вхождению Украины в НАТО, а ещё 19% респондентов воздержались от ответа.

Как отмечает издание, статус Украины является центральным пунктом напряжённой ситуации в Европе. РФ требует от Запада не принимать Украину в состав НАТО в качестве гарантии безопасности.

DeutschlandTrend также изучили отношение граждан ФРГ к решению властей смягчить коронавирусные ограничения, пишет Das Erste. 67% опрошенных поддержали действия правительства: против высказалось 27% респондентов. 



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