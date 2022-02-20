Семья Шуфрича купила и зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам РФ – “Схемы”

После аннексии полуострова недвижимость была зарегистрирована по российскому законодательству. Семья нардепа покупала недвижимость в Крыму и после 2014 года.

Недостроенная вилла площадью 4,5 тыс. м² в Симеизе была куплена семьей Шуфрича у нардепа от ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Участок был передан в частные руки под предлогом строительства профилактория для спортсменов “Динамо” (Киев), а затем оказался в распоряжении Медведчука. На территории есть частный пляж, что противоречит украинскому законодательству, отмечено в расследовании.

Объект был оформлен как собственность украинской компании “Авто бизнес групп”, основанной отцом Шуфрича и его помощником. В украинском реестре недвижимого имущества этот объект до сих пор указан как собственность украинской фирмы.

“Схемы” выяснили, что в российском реестре недвижимости недвижимость и несколько земельных участков с 2019 года числятся как собственность российской компании “Эстейт холдинг групп”, которая зарегистрирована в Москве. Учредители фирмы – отец Нестора Шуфрича Иван и помощник нардепа Виктор Сидорук.

По данным расследователей, оформление крымской недвижимости на российскую фирму состоялось по сложной схеме.

Шуфрич подтвердил журналистам, что у его семьи есть недвижимость в Крыму. Он заявил, что оформление имущества на оккупированном полуострове по российским законам “разрешено украинскими законами”.

“Это разрешено украинским законом. И это нормально. Вы не знаете? В 2019 году было принято два специальных закона, которые позволили ради защиты имущественных прав наших граждан в АРК временно действовать по тем правилам, которые были установлены российской стороной”, – сказал Шуфрич “Схемам”.

Юристы и представители власти, с которыми пообщались журналисты, опровергли эту информацию.

“Мне неизвестно, о каких законах может идти речь и какие конкретно законы, принятые в 2019 году, тем более. Мы не признаем деятельность так называемых органов власти, которые РФ в нарушение украинского законодательства и норм международного права создала на этих территориях, и мы не признаем какие-либо акты, решения и документы, которые эти так называемые органы оккупационные продуцируют, выносят или которыми меняют определенные правоотношения на оккупированной территории”, – прокомментировала первая заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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