 

Семья Шуфрича купила и зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам РФ – “Схемы”

20.02.2022, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После аннексии полуострова недвижимость была зарегистрирована по российскому законодательству. Семья нардепа покупала недвижимость в Крыму и после 2014 года.

Недостроенная вилла площадью 4,5 тыс. м² в Симеизе была куплена семьей Шуфрича у нардепа от ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Участок был передан в частные руки под предлогом строительства профилактория для спортсменов “Динамо” (Киев), а затем оказался в распоряжении Медведчука. На территории есть частный пляж, что противоречит украинскому законодательству, отмечено в расследовании.

Объект был оформлен как собственность украинской компании “Авто бизнес групп”, основанной отцом Шуфрича и его помощником. В украинском реестре недвижимого имущества этот объект до сих пор указан как собственность украинской фирмы.

“Схемы” выяснили, что в российском реестре недвижимости недвижимость и несколько земельных участков с 2019 года числятся как собственность российской компании “Эстейт холдинг групп”, которая зарегистрирована в Москве. Учредители фирмы – отец Нестора Шуфрича Иван и помощник нардепа Виктор Сидорук.

По данным расследователей, оформление крымской недвижимости на российскую фирму состоялось по сложной схеме.

Шуфрич подтвердил журналистам, что у его семьи есть недвижимость в Крыму. Он заявил, что оформление имущества на оккупированном полуострове по российским законам “разрешено украинскими законами”.

“Это разрешено украинским законом. И это нормально. Вы не знаете? В 2019 году было принято два специальных закона, которые позволили ради защиты имущественных прав наших граждан в АРК временно действовать по тем правилам, которые были установлены российской стороной”, – сказал Шуфрич “Схемам”.

Юристы и представители власти, с которыми пообщались журналисты, опровергли эту информацию.

“Мне неизвестно, о каких законах может идти речь и какие конкретно законы, принятые в 2019 году, тем более. Мы не признаем деятельность так называемых органов власти, которые РФ в нарушение украинского законодательства и норм международного права создала на этих территориях, и мы не признаем какие-либо акты, решения и документы, которые эти так называемые органы оккупационные продуцируют, выносят или которыми меняют определенные правоотношения на оккупированной территории”, – прокомментировала первая заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / “И июнь, и июль мы проживем в ограничениях”. Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будет длиться карантин

02.07 / Вакцина от Johnson & Johnson эффективна против “индийского” штамма коронавируса – исследование

26.03 / Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины

03.12 / Крищенко рассказал, как в киевских барах и ресторанах реагируют на проверки полиции во время карантина

08.05 / “Психологическая пытка”. Антоненко рассказал об условиях в СИЗО

02.04 / В Днепре задержали боевика “ЛНР”, который проверял водителей на блокпостах

29.11 / В МВД Польши сообщили о высокой вероятности гибридных атак против Украины

06.01 / Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

19.10 / В мире: Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

23.08 / К побережью США приближаются сразу два шторма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика