 

Байрак рассказала, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото

20.02.2022, 15:25, Новости дня
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“Харатьяша”, – подписала она первый снимок, отвечая пользователям соцсети на их вопрос: “Кто из актеров является рекордсменом по съемкам в ваших фильмах?”

Также подписчики поинтересовались у Байрак, был ли у нее секс с Харатьяном.

“А вам как бы хотелось”, – ответила режиссер в подписи к архивному фото, на котором она позирует с волосами цвета блонд вместе с актером.

Скриншот: ksanabayrak / Instagram
Контекст:

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе. Наиболее известные фильмы режиссера – “Женская интуиция”, “Зимний сон”, “Аврора”, сериалы “Позднее раскаяние”, “Ничто не случается дважды”.

Российский актер Дмитрий Харатьян, известность которому принесла роль Алеши Корсака в историко-приключенческом фильме “Гардемарины, вперед!”, внесен в базу сайта “Миротворец” за участие в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым и незаконную коммерческую деятельность в аннексированном Крыму.

29 января Байрак заступилась за проживающую сейчас в Турции украинскую ведущую Снежану Егорову, которая заявила о поддержке Владимира Путина, президента страны-агрессора РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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