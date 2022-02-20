В одесской клинике произошел пожар в кабинете МРТ. Его тушили 40 спасателей

Информацию о происшествии на улице Варенской, 2а спасатели получили в 9.50.

Возгорание произошло в кабинете МРТ на первом этаже восьмиэтажного здания. Сотрудники ГСЧС и медики эвакуировали из больницы 28 пациентов, двое из них не могли передвигаться самостоятельно.

Для тушения пожара было привлечено 11 единиц пожарной техники и 40 спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар ликвидировали в 10.25, его причину пока не установили.

Фото: od.dsns.gov.ua

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