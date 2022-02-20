 

В одесской клинике произошел пожар в кабинете МРТ. Его тушили 40 спасателей

20.02.2022, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Информацию о происшествии на улице Варенской, 2а спасатели получили в 9.50.

Возгорание произошло в кабинете МРТ на первом этаже восьмиэтажного здания. Сотрудники ГСЧС и медики эвакуировали из больницы 28 пациентов, двое из них не могли передвигаться самостоятельно.

Для тушения пожара было привлечено 11 единиц пожарной техники и 40 спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар ликвидировали в 10.25, его причину пока не установили. 

Фото: od.dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Психолог объяснил, почему мужчины чаще женщин сбегают из ЗАГСа

23.08 / Лавров заявил о подорванном доверии РФ к Европе в сфере энергетики

13.11 / Эксперты рассказали о возникших из-за коронавируса проблемах помощи бездомным

30.09 / Кремль рассказал о защите здоровья Путина

13.12 / Специалисты рассказали, как сохранить батарею смартфона

26.09 / Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки

10.06 / В «Яндексе» улучшена система поиска

05.01 / Приложение Kyiv Smart City перестало работать. Разработчики узнали об этом из новостей

27.12 / Врач назвал особенности «британского» штамма коронавируса

09.03 / Мозырский НПЗ в Белоруссии возобновил прием нефти по «Дружбе»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика