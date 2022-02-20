Кронпринцесса Швеции Виктория и кронпринц Даниэль прокомментировали слухи об их разводе

За 11 лет в браке кронпринцессе Швеции Виктории и ее супругу кронпринцу Даниэлю не раз приписывали сложности в отношениях. Серьезным основанием полагать, что у супругов не все гладко в семье, у СМИ появились, когда Даниэля не увидели на торжественном собрании Шведской академии. Масла в огонь подливали и анонимные источники из числа близкого окружения королевской семьи. Утверждалось, что отношения у супругов якобы настолько плохи, что сама королева Сильвия предложила паре обратиться к психологу. А в случае неэффективности терапии пойти в церковь к специальному священнику, который поможет им преодолеть разногласия. В их числе таблоиды называли неверность Даниэля и его неуважительное отношение к Виктории.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль впервые за все это время выступили с официальным заявлением:

До нашего сведения дошло, что о наших личных отношениях широко распространяются негативные слухи. Распространяются заявления о предательстве в отношениях и предстоящем разводе. Обычно мы не комментируем слухи и домыслы. Но для того, чтобы защитить нашу семью, мы хотим раз и навсегда прояснить, что слухи, которые сейчас распространяются, совершенно необоснованны, – говорится в посте на официальной страничке королевской семьи Швеции в Instagram.

Напомним, Виктория и Даниэль познакомились в 2002 году – он был ее персональным фитнес-тренером. Долгое время возлюбленные не подтверждали роман и старались не выходить вместе в свет. В 2009-м появились слухи о грядущей свадьбе, которые вскоре превратились в официальную помолвку. Новый избранник наследницы пришелся королевской семье по вкусу, и 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину брака Карла XVI Густава и королевы Сильвии, Даниэль и Виктория официально стали мужем и женой.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль воспитывают двоих детей: принцессу Эстель и принца Оскара. Их дочка родилась в 2012 году, а сын – в 2016-м.