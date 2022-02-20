 

Елизавета II заболела коронавирусом вслед за сыном и невесткой

20.02.2022, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Три дня назад на встрече с военными в Виндзорском замке Елизавета II пожаловалась на ухудшение здоровья – 95-летняя королева призналась, что ей тяжело ходить. Возможную причину этого назвали сегодня медики – тест на коронавирус Ее Величества  показал положительный результат. Это несколько минут назад подтвердили в Букингемском дворце.

Королева Елизавета II на встрече с военными три дня назад

Отмечается, что королева испытывает легкие симптомы простуды, и всю следующую неделю поведет на карантине в Виндзорском замке, где будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям врачей. Считается, что королева была трижды вакцинирована, но с середины октября врачи предписали ей отдохнуть, отменив серию встреч и проведя ночь в больнице для прохождения обследования.

Напомним, чуть больше недели назад стало известно, что сын Елизаветы, наследник престола, принц Чарльз повторно заболел коронавирусом. А в понедельник, 14 февраля, королевская пресс-служба подтвердила, что и супруга Чарльза Камилла также сдала положительный тест на COVID-19. Поскольку оба недавно контактировали с Елизаветой, то все это время подданные Великобритании и местные СМИ выражали беспокойство о здоровье Ее Величества. Как оказалось, не напрасно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / День памяти Сергия Радонежского: традиции и приметы 8 октября

18.10 / В Японии все раскупают билет на самолет в новых торговых автоматах, но дело в том, что ты не знаешь куда полетишь

22.05 / Ксения Бородина похвасталась часами стоимостью более 5 млн рублей

28.01 / Диетологи назвали лучшую рыбу для снижения уровня вредного холестерина

10.10 / Длительная заложенность носа чревата серьезными проблемами со здоровьем

27.12 / Мнение: Как отловили террористов-клоунов

01.11 / Дельта-вариант SARS-CoV-2 легко распространяется даже среди привитых членов семьи

14.08 / Борис Корчевников в эфире «России-1» заинтересовался молодой помощницей депутата

08.06 / Веганство и вегетарианство: каковы последствия для детей?

10.11 / Настя Ивлеева спровоцировала интригу о своем романе с Егором Кридом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика