Елизавета II заболела коронавирусом вслед за сыном и невесткой

Три дня назад на встрече с военными в Виндзорском замке Елизавета II пожаловалась на ухудшение здоровья – 95-летняя королева призналась, что ей тяжело ходить. Возможную причину этого назвали сегодня медики – тест на коронавирус Ее Величества показал положительный результат. Это несколько минут назад подтвердили в Букингемском дворце.

Королева Елизавета II на встрече с военными три дня назад

Отмечается, что королева испытывает легкие симптомы простуды, и всю следующую неделю поведет на карантине в Виндзорском замке, где будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям врачей. Считается, что королева была трижды вакцинирована, но с середины октября врачи предписали ей отдохнуть, отменив серию встреч и проведя ночь в больнице для прохождения обследования.

Напомним, чуть больше недели назад стало известно, что сын Елизаветы, наследник престола, принц Чарльз повторно заболел коронавирусом. А в понедельник, 14 февраля, королевская пресс-служба подтвердила, что и супруга Чарльза Камилла также сдала положительный тест на COVID-19. Поскольку оба недавно контактировали с Елизаветой, то все это время подданные Великобритании и местные СМИ выражали беспокойство о здоровье Ее Величества. Как оказалось, не напрасно.