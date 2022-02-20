Пережившие блокаду петербуржцы жалуются на плохую работу комитетов Смольного

В Приморском районе Санкт-Петербурга нарастает недовольство местных жителей, вызванное плохой уборкой снега и неудовлетворительной работой коммунальщиков. Журналисты издания «ПолитНавигатор» поинтересовались мнением у пожилых людей, проживающих в этом районе, и выяснили, что ситуация с уборкой там складывается очень плачевная.

Так, например, со слов жителей дома 55 на Приморском проспекте выяснилось, что, несмотря на живущих в доме блокадников, коммунальщики подходят к уборке с неохотой, и никакие жалобы не помогают заставить их работать.

Так, пожилая женщина из «проблемного» дома сообщила, что «бегать по инстанциям» ей тяжело в силу возраста. Чиновники Смольного и коммунальщики на обращения не реагируют.

«Мы обращались в управляющую компанию, они нам прислали отказ года два назад. Но в этом году был такой лед, что мы три дня не выходили из дома. Пока не приехали, правда приехали и сбили, но хотя бы козырек над входной дверью сделать. Во всех подъездах он сделан. А у нас не сделано. <…> Мы не можем добиться, чтобы нам сделали козырек», — сетует петербурженка.

В свою очередь блокадница Римма Захарова, проживающая по адресу Приморский пр-т, дом 53, также осталась недовольна работой коммунальщиков. Женщина рассказала, что уже две недели не может выйти из дома, потому что боится за свое здоровье. Как известно, во дворе этого дома наледь не посыпают уже не первую неделю.

«Плохо убирают. Вы сами видите, что везде снега полно. Вообще не пройти, я вообще проходила всегда свободно. Какое-то безобразие прям, честное слово. <…> Конечно, люди падали. Я две недели не выхожу, потому что скользко. У нас сын приходит (с продуктами, прим. ред)», — пожаловалась ветеран.

Напомним, ранее Интернет-портал «Накануне» опубликовал историю ветерана Нины Алексеевой, критикующей деятельность губернатора Александра Беглова, поскольку под его руководством город продолжает тонуть в грязи, мусоре и неубранном снегу.