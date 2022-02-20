 

Песков рассказал о реакции Путина на заявления о датах «вторжения» РФ на Украину

20.02.2022, 14:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, – это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия – 1», информирует РИА «Новости».

Песков добавил, что напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям.

Он также заявил, что объявление дат о якобы вторжении РФ в Украину может иметь пагубные последствия. «Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям» – сказал он.

«Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия – вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения РФ в Украину. Это очень плохая практика», – сообщил Песков.

Москва призывает Запад к разуму, сообщил Песков, отметив, что РФ на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала.

«Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл РФ на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что РФ на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала», – сказал он.

По его словам, «Россия, которая пережила столько войн – это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война».

Песков отметил, что истерика, которая разворачивается в СМИ на Западе против России, контрастирует с характером переговоров Путина с лидерами западных стран.

«На самом деле, существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер, характер переговоров. Да, задаются вопросы, что "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично», – сказал Песков.

Он отметил, что Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности России, многие с ним не соглашаются, однако констатируют наличие базы для дискуссий.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» РФ на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.



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