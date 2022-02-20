Волонтеры штаба #МыВместе начали оказывать помощь беженцам из Донбасса в Ростове

Волонтерский штаб #МыВместе начал помогать людям, прибывающим в Россию из Донбасса в Ростове-на-Дону. Волонтеры собирают и распределяют гуманитарную помощь, встречают беженцев, организовывают условия проживания и предоставляют психологическую помощь.

Работают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Народного фронта, «Молодежки ОНФ», Красного креста, Молодой гвардии Единой России, Волонтерской роты и других добровольческих объединений, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Помощь эвакуированным жителям из ЛНР и ДНР оказывает сейчас команда Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из Ростовской области и города Москвы. Добровольцы из Ростова-на-Дону являются студентами Донского государственного технического университета.

«В университете уже много лет ведет деятельность Ростовское региональное отделение ВСКС, расположен Ресурсный центр по поддержке добровольчества в ЧС. Наши добровольцы проходят обучение по действиям в ЧС, имеют большой опыт в работе с гуманитарной помощью, а также с оказанием адресной помощи, в том числе и детям», – отметил член Общественной палаты России, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Вероника Ященко, руководитель Ростовского регионального отделения Российского Красного Креста рассказывает: «К настоящему моменту нами выяснены потребности около 400 человек. Также лекарства кому какие необходимы узнали. Многие отвечают: нам не надо ничего, мы хотим только мира. Одна мама рассказала, что ее 12-летний сын, воспитанный в совершенно светских, далеких от церкви традициях, всю дорогу крестился. Так что, отмечу, что людям еще очень и психологическая поддержка нужна».

Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Штаба #МЫВМЕСТЕ Борис Подольный сообщил, что соотечественники из ДНР и ЛНР уже активно прибывают, и наша первая задача – узнать, что им нужно, какие у них запросы и потребности. В основном это семьи с детьми, пожилые люди и им нужны предметы первой необходимости, самые простые вещи, средства гигиены, постельное белье, лекарства, мобильная связь, игрушки для деток, которым очень трудно переживать то, что происходит. Меня очень зацепило, что очень многим людям нужны тапочки, они так быстро уезжали, что даже не могли подумать о домашней обуви. Огромное спасибо бизнесу, который оперативно откликается и предоставляет гуманитарную помощь, и, конечно, волонтерам со всей страны».

За один день Молодая Гвардия Единой РФ получила более тысячи заявок от волонтеров со всей страны. Для оказания помощи беженцам в Ростовскую область уже прибыли более 200 активистов, отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Ранее добровольцы из движения «Волонтеры Победы» начали помогать беженцам из Донбасса с расселением, развозом гуманитарной помощи и созданием оперативных штабов для эвакуации. Кроме того, российские регионы начали собирать гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, которые эвакуируются на территорию страны.