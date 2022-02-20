Филипп Киркоров устроил скандал на шоу “Маска”

На съёмки проекта “Маска” известный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров взял с собой своих детей – Аллу-Викторию и Мартина, которые являются давними поклонниками этого шоу. В какой-то момент артист, известный своей эмоциональностью, устроил скандал на съёмочной площадке.

Филипп Киркоров, принимавший участие в шоу в качестве одного из членов жюри, был возмущен из-за отсутствия у себя на столе зефира. На этот раз под “горячую руку” попали помощники и организаторы детского проекта “Маска”.

Киркоров объяснил, что за время съёмок, “благодаря азарту и нервам”, все, конечно же, очень проголодались, но на столике у артиста и его детей из продуктов питания не было ничего – помощники не успели подготовить перекус. Не сдержав возмущения, эстрадный исполнитель отказался продолжать съёмки, потому что его дочь была голодна.

Продюсеры шоу заявили, что Киркоров на самом деле неприхотлив к питанию на съёмках: ему достаточно зефира и колы. Судя по всему, исполнитель распереживался из-за своих детей.

Источник: www.starhit.ru