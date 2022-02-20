 

Саша Дони намекает на низкую самооценку Тимати

20.02.2022, 14:35, Разное
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Саша Дони, блогер, после расставания с Тимуром Юнусовым, который выступает под псевдонимом Тимоти, продолжает делиться воспоминаниями о нем. Она намекает на низкую самооценку исполнителя.
Взаимоотношения Тимати и Саши Дони были недолгими. Они успели вместе отдохнуть в Греции, а потом на Мальдивских островах, но после отдыха роман закончился. Рэпер не вспоминает о своей экс-возлюбленной, а вот девушка вновь захотела посвятить певцу Stories в Instagram.

Как пишет «Слово и Дело», блогер опубликовала стих, который рассказывает о низкой самооценке мужчины, желающего иметь репутацию ловеласа. Поклонники считают, что историей Саша Дони намекает на бывшего возлюбленного, который любит менять партнерш.

Напомним, что Тимати после расставания с матерью наследника Ратмира Анастасией Решетовой участвовал в шоу «Холостяк». В финале певец выбрал Катерину Сафарову, но их отношения длились недолго. Потом рэпера заметили с Сашей Дони, а дальше была блогер Валентина Иванова.

Источник: slovodel.com



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