Саша Дони намекает на низкую самооценку Тимати

Саша Дони, блогер, после расставания с Тимуром Юнусовым, который выступает под псевдонимом Тимоти, продолжает делиться воспоминаниями о нем. Она намекает на низкую самооценку исполнителя.

Взаимоотношения Тимати и Саши Дони были недолгими. Они успели вместе отдохнуть в Греции, а потом на Мальдивских островах, но после отдыха роман закончился. Рэпер не вспоминает о своей экс-возлюбленной, а вот девушка вновь захотела посвятить певцу Stories в Instagram.

Как пишет «Слово и Дело», блогер опубликовала стих, который рассказывает о низкой самооценке мужчины, желающего иметь репутацию ловеласа. Поклонники считают, что историей Саша Дони намекает на бывшего возлюбленного, который любит менять партнерш.

Напомним, что Тимати после расставания с матерью наследника Ратмира Анастасией Решетовой участвовал в шоу «Холостяк». В финале певец выбрал Катерину Сафарову, но их отношения длились недолго. Потом рэпера заметили с Сашей Дони, а дальше была блогер Валентина Иванова.

Источник: slovodel.com