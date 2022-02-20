Незадолго до болезни Жанна Фриске рассказала, что свободно относится к интимной близости

Жанна Фриске за 3 года до установления диагноза откровенно беседовала с журналистами. Артистка рассказывала о свободной позиции к интимной близости после непродолжительного общения.

В интервью Жанна Фриске делилась личной жизнью. Вокалистка общалась с корреспондентами в преддверии выхода киноленты «Кто я?», где она играла одну из главных ролей. На нескромные вопросы она отвечала очень откровенно и без стеснения.

Фанаты всегда восхищались открытостью и свободолюбием Жанны Фриске, ее готовностью сообщать подробности своего жизненного пути. В давнем интервью она дала ответ на трудный вопрос о своей позиции к интиму после первого свидания. Артистка заявляла, что не видит в этом чего-то недопустимого. Знаменитость подчеркивала, что если обоим хорошо, то результат того стоит.

Источник: gorodovoy.ru