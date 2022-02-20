 

Незадолго до болезни Жанна Фриске рассказала, что свободно относится к интимной близости

20.02.2022, 14:35, Разное
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Жанна Фриске за 3 года до установления диагноза откровенно беседовала с журналистами. Артистка рассказывала о свободной позиции к интимной близости после непродолжительного общения.
В интервью Жанна Фриске делилась личной жизнью. Вокалистка общалась с корреспондентами в преддверии выхода киноленты «Кто я?», где она играла одну из главных ролей. На нескромные вопросы она отвечала очень откровенно и без стеснения.

Фанаты всегда восхищались открытостью и свободолюбием Жанны Фриске, ее готовностью сообщать подробности своего жизненного пути. В давнем интервью она дала ответ на трудный вопрос о своей позиции к интиму после первого свидания. Артистка заявляла, что не видит в этом чего-то недопустимого. Знаменитость подчеркивала, что если обоим хорошо, то результат того стоит.

Источник: gorodovoy.ru



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