Мэр Парижа разгневала общественность, потребовав от Нотр-Дама уплаты налога на строительство

Мэр Парижа Анна Идальго подверглась критике после решения обложить налогом работы по восстановлению собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, мэрия часто требует уплаты налога за строительные работы, проводимые в местах общего пользования, однако для исторических памятников обычно делается исключение. Как подчёркивается в статье, мэр Парижа не только не стала отменять налог для Нотр-Дама, но и схитрила, пообещав выделить средства на реконструкцию храма.



AP

Имя мэра Парижа Анны Идальго значится в титрах готовящегося выйти на экраны блокбастера Жан-Жака Анно «Нотр-Дам горит», пишет Le Figaro. В картине воспроизводится поздний вечер 15 апреля 2019 года, когда Идальго увидела из своего кабинета дым, поднимающийся с крыши собора. Однако спустя почти три года после пожара глава Парижа в первую очередь привлекает к себе внимание отсутствием сотрудничества в восстановлении храма, отмечает издание. В течение последних трех дней мэр Парижа находилась в центре полемики по вопросу финансирования реконструкции храма. По словам газеты, скандал накаляется день ото дня и превращается для кандидата на пост президента Франции в настоящий политический кошмар.

Как поясняет газета, предметом спора стал «налог на занятие общественного пространства». Уплаты этого налога мэрия имеет право требовать от всех, кто занимает места общего пользования. Согласно закону, собор Парижской Богоматери, строительная площадка для реконструкции которого занимает несколько гектаров вокруг памятника архитектуры, не является исключением из этого правила. Таким образом, в октябре прошлого года город потребовал от государственного учреждения уплаты долга за реконструкцию собора. В ответ на это глава организации, ответственной за восстановление Нотр-Дама, генерал Жоржелен написал письмо мэру, попросив её «освободить» эту «исключительную» стройплощадку от уплаты налога. Эта просьба соответствовала первоначальному запросу Министерства культуры, в котором напоминалось об обычае, согласно которому плата в большинстве случаев изменялась, если проводились работы, связанные с историческим памятником.

Как отмечает издание, руководство учреждения, ответственного за восстановление собора, обеспокоили не только суммы предполагаемых отчислений — €3,4 миллионов в год, — но и тот факт, что частные пожертвования на реконструкцию памятника архитектуры должны быть вместо этого направлены в муниципальный бюджет. Однако генерал так и не получил ответа от главы парижской администрации. А заместитель мэра Эммануэль Грегуар позже дал понять, что мэрия не изменит своего мнения, пишет газета.

«Невозможно представить, что мэр не может отказаться от этих налогов, которые составят 17 миллионов евро к концу работ. Она прекрасно знала, как освободить от налогов террасы во время кризиса в области здравоохранения», — негодует Брижит Кюстер, муниципальный депутат Парижа от партии «Республиканцы» и председатель парламентской миссии по Нотр-Даму, которая недавно представила свой доклад в национальной ассамблее. Вместе с депутатом Софи Метте Кюстер также обвиняет мэра в желании пойти на хитрость. «На следующий день после пожара она пообещала выделить 50 миллионов евро на собор, а потом объявила, что выделит их на реконструкцию двора — земли, принадлежащей городу», — рассказывает член муниципального совета.

Крупные жертвователи пока не высказывались публично, однако они передали генералу Жорджелену, что не хотят использования своих средств для уплаты местных налогов, передаёт газета. «Каждый евро должен быть потрачен на восстановление стен», — говорят они.