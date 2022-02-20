Появилась еще одна жертва отравления промышленным барием в ГКДЦ №1 в Петербурге

Дочь восьмой жертвы отравления промышленным барием сообщила, что в деле появились новая жертва — ее мама. По словам девушки, петербургские правоохранители планируют провести новые аресты.

“Мне следователь сказал, что реальных погибших сейчас восемь, при этом эту цифру нигде не оглашали”, — заявила горожанка в разговоре с “Газетой.Ru”.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова обещал оказать финансовую помощь семьям погибших. Родственники умерших людей заявили, что чиновники не сдержали слово.