 

Появилась еще одна жертва отравления промышленным барием в ГКДЦ №1 в Петербурге

20.02.2022, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дочь восьмой жертвы отравления промышленным барием сообщила, что в деле появились новая жертва — ее мама. По словам девушки, петербургские правоохранители планируют провести новые аресты.

“Мне следователь сказал, что реальных погибших сейчас восемь, при этом эту цифру нигде не оглашали”, — заявила горожанка в разговоре с “Газетой.Ru”.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова обещал оказать финансовую помощь семьям погибших. Родственники умерших людей заявили, что чиновники не сдержали слово.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Названы самые дорогие звезды на корпоратив

28.01 / Названы снижающие уровень сахара в крови ягоды

23.05 / Ученые обнаружили ген, заставляющий клетки мозга бороться с болезнью Альцгеймера

05.04 / Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет

20.07 / Валентин Юдашкин признался, как изменилась его жизнь после онкологии

21.07 / Ученые рассказали о повышенном риске для сердечно-сосудистой системы при употреблении красного и обработанного мяса

10.04 / Без пяти минут бесприютные

07.01 / Мнение: Краткая история участия в протестах в Казахастане

18.05 / Наши дела плохи

31.01 / В России вводится запрет на использование Т9

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика