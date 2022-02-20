 

Компания Wizz Air отложила старт 16 рейсов из Украины

20.02.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Изменения коснутся рейсов из четырех городов Украины – Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Изменились даты полетов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май – октябрь), возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель перенесли на более ранние даты.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, в Братиславу – в июне, в Афины – в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллинн с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубицу.

Контекст:

Wizz Air на рынке Украины с 2008 года.

Компания работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, а также в аэропорту Киева. В столице Украины и во Львове находятся базы венгерского лоукостера с самолетами и украинскими экипажами.

13 октября 2021 года лоукостер сообщил, что планирует запустить 26 новых рейсов из Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Гетманцев рассказал о махинациях для уменьшения НДС на примере “БРСМ-Нафта”

19.03 / Полиция США расследует обвинения в изнасиловании против Арми Хаммера

30.01 / Смартфоны Apple позволят использовать в качестве платежных терминалов

15.12 / Кроссовер Volkswagen Tiguan подешевел с обновлением в России

19.03 / В Гидрометцентре объяснили скачок запыленности воздуха в России

09.05 / Соловьев дал совет выступившему против парада Назарову

04.07 / Деревянная церковь XIX века сгорела под Томском

04.05 / Кусок металла весом в 21 тонну может упасть на густонаселенный район

19.12 / В Москве ОМОН вскрыл работавший по ночам бар

09.02 / В Финляндии напомнили о праве подачи заявки на вступление в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика