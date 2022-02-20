Компания Wizz Air отложила старт 16 рейсов из Украины

Изменения коснутся рейсов из четырех городов Украины – Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Изменились даты полетов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май – октябрь), возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель перенесли на более ранние даты.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, в Братиславу – в июне, в Афины – в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллинн с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубицу.

Контекст:

Wizz Air на рынке Украины с 2008 года.

Компания работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, а также в аэропорту Киева. В столице Украины и во Львове находятся базы венгерского лоукостера с самолетами и украинскими экипажами.

13 октября 2021 года лоукостер сообщил, что планирует запустить 26 новых рейсов из Украины.

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