20 февраля на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“На 11.00 20 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в воскресенье открывали огонь в районе 16 населенных пунктов (часть из них пострадала дважды), использовались, в частности, артиллерия калибра 122 мм и 152 мм, а также минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Скриншот: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Позже в видеовключении пресс-центр штаба ООС рассказал, что на 12.00 на Донбассе зафиксировано уже 30 обстрелов с начала суток, 26 – с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Этот фейк распространяет и российская пропаганда.

Выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярные воинские части из России под видом миротворцев.

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