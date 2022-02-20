 

Монастырский проверил слаженность подразделений системы МВД во время визита на Донбасс

20.02.2022, 14:00, Новости дня
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Глава МВД прокомментировал обстрел детского сада в Станице Луганской.

“Об обстреле узнал весь мир. Последствия разрушений за последние два дня ужасны – выстрелы направлены на жилые массивы, где находятся люди. За время войны было разрушено 4500 зданий и сейчас 2500 восстановлено”, – сказал министр.

Ему сообщили, что подразделения МВД несут службу в штатном режиме.

“Сегодня весь мир узнает об обстреле иностранных журналистов силами, которые нарушают Минские договоренности. Я гражданское лицо и сегодня первый раз в жизни вместе с вами попал под обстрел. Благодаря вам, люди, как в Украине, так и за рубежом, могут узнать, что сейчас происходит в районе ООС. Спасибо за ваше мужество и преданность профессии”, – заявил журналистам Монастырский.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/319048123593279

Монастырский, украинские нардепы от “Слуги народа” и иностранные журналисты 19 февраля попали под обстрел боевиков в районе Новолуганского.

В систему МВД Украины входят Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Госслужба по ЧС, Государственная миграционная служба.

Контекст:

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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