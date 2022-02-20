Илон Маск снова не одинок: что известно о новой избраннице бизнесмена Наташе Бассет

После разрыва в сентябре прошлого года с матерью своего седьмого ребенка певицей Граймс Илон Макс не долго оставался в статусе холостяка. Вчера 50-летнего бизнесмена, инженера и основателя компании SpaceX заметили в аэропорту вместе с девушкой, когда они спускались по трапу частного самолета бизнесмена Gulfstream G650ER. Личность незнакомки, прятавшейся за большими черными очками, раскрыли журналисты – спутницей Маска оказалась 28-летняя австралийская актриса, сценарист и режиссер Наташа Бассет.

Наташа Бассет

Не смотря на то, что девушка половину своей жизни работает в индустрии развлечений, о ней пока известно не многое. Наташа родилась в Сиднее, в 14 лет прошла свое первое прослушивание и сразу же получила главную роль в постановке Австралийского театра для молодежи “Ромео и Джульетта”. После училась в Национальном институте драматического искусства, благодаря чему выступала под художественным руководством Кейт Бланшетт в постановке сиднейской театральной труппы “Подставки для книг”. Первым фильмом в ее биографии стала драма “Кэти уезжает” с Тони Коллетт и Ливом Шрайбером, где Наташа исполнила главную роль.

В 19 лет Бассет переехала в Нью-Йорк и карьера ее пошла в гору – фильмография девушки пополнилась кинолентами в числе которых была комедия “Да здравствует Цезарь” с Джорджем Клуни, Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом и триллер “Дом у озера”. Широкую узнаваемость юной актрисе принесла роль Бритни Спирс в американском биографическом телевизионном фильме режиссера Лесли Либмана “Бритни навсегда”. А этим летом на экраны выйдет байопик о жизни Элвиса Пресли, который снял режиссер Баз Ларуман. Наташа в фильме досталась одна из главных ролей, она сыграла первую возлюбленную короля рок-н-ролла Дикси Лок.

Наташа Бассет в образе Бритни Спирс

В личной жизни девушки пока ни одного романа. Если, конечно, не считать ее нынешних отношений с Илоном Маском. Не известно, при каких обстоятельствах они познакомились, но инсайдеры заверяют, что романтические отношения между Наташей и Илоном вспыхнули, только когда Маск расстался с Греймс.

Она великолепна и может выбирать себе мужчин, но говорит, что обожает Илона, потому что он такой умный и интересный, – приводит слова источника из близкого окружения пары Daily Mail.

Инсайдер также добавил, что Илон не в восторге от того, что их роман стал достоянием общественности:

Наташа усердно работает над своей карьерой, и хотя Илону не нравится, что их отношения стали достоянием общественности, он очень поддерживает ее желание стать знаменитой – самой по себе, а не только как девушка Илона Маска.