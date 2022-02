Мнение: Военные операции во всё более прозрачном мире

Вeб-ресурс "The Intrerpeter" австралийского Института Лоуи (Lowy Institute) опубликовал материал Виктора Абрамовича "Military operations in a more transparent world. Russia’s Ukraine build-up is the latest example of how some information can no longer be kept secret" ("Военные операции во всё более прозрачном мире. Наращивание Россией сил вокруг Украины – последний пример того, что некоторую информацию больше нельзя удержать в секрете"), в котором говорится, что за последние восемь лет в мире OSINT (Open Source Intelligence) – то есть разведки из открытых источников, информации, собранной из общедоступных данных – и особенно разведки изображений (IMINT – Imagery Intelligence), которая анализирует изображения, полученные с помощью различных средств, от спутников до шпионов, произошла революция. Действительно, как бывший аналитик по дешифровке военных снимков, могу подтвердить, что ресурсы, доступные сейчас частным лицам, приближаются к тем, которые когда-то были исключительно в ведении сверхдержав.

Изменения в общедоступных (в отличие от используемых правительством) OSINT и IMINT подчеркиваются сравнением агрессии России против Украины в 2014 году с нынешним наращиванием сил Кремля против Киева.

Восемь лет назад в СМИ попадали лишь отдельные спутниковые снимки, и хотя они были получены от коммерческих фирм, чтобы не раскрывать секретные возможности, они по-прежнему предоставлялись в основном официальными источниками, такими как Государственный департамент США, разведывательное сообщество и НАТО. Кроме того, были доступны и действительно полезны малочисленные снимки, сделанные отдельными людьми, хотя русские солдаты и засветились на Украине с помощью селфи с геометками. Наконец, сообщество OSINT было слабо развито, вместо этого различные журналисты часто выносили на свет засекреченные вопросы.

Сегодня в мире используется 6,6 миллиарда смартфонов, то есть около 84 процентов населения планеты являются потенциальными сборщиками разведывательной информации.

Контраст с сегодняшним днем разителен. Множество провайдеров спутниковых снимков создают детальные представления о развертывании Москвой более 100 000 военнослужащих у границ Украины. В свою очередь, несмотря на то, что Россия запретила солдатам пользоваться смартфонами на службе, теперь TikTok, Youtube и другие сервисы предоставляют данные, позволяющие идентифицировать отдельные подразделения, поскольку обычные люди делятся событиями, которые их заинтересовали – развертывания военных не исключение.

Эти изменения были обусловлены культурными, технологическими и коммерческими тенденциями. Как отмечалось выше, некоторые сообщества OSINT возникли, по иронии судьбы, из-за действий России, включая неправдоподобные отрицания Путина относительно присутствия его сил.

В свою очередь, на фронте IMINT ранее только сверхдержавы могли позволить себе такие средства, как 11-тонные спутники KH-9. Такие огромные размеры были необходимы для того, чтобы громоздкое оборудование обеспечивало официальное разрешение выше 60 см – т.е. способность обнаруживать объекты менее 60 см в поперечнике – что позволяло распознавать ракеты, танки и группы солдат.

Тем не менее, качество небольших датчиков улучшалось, а доступ в космос становился все дешевле, как и сами спутники по мере их миниатюризации, что также позволяло развертывать большее количество спутников за один запуск. Так, в 2014 году был запущен трехтонный спутник Worldview с разрешением 30 см, а также 28 пятикилограммовых спутников Dove с разрешением 3 метра. За ними последовали сотни других спутников, позволяющих получать изображения любой точки земного шара по меньшей мере дважды в день, а также средства, способные давать радиолокационные изображения ночью или сквозь облака.

Снижение стоимости спутников и повышение качества предоставляемых ими данных привело к тому, что десятки фирм стали конкурировать за долю рынка, снижая цены, так что сегодня любой человек с несколькими сотнями долларов может заказать снимки такого качества, которые когда-то были зарезервированы для национальной безопасности. А с появлением еще около 2000 спутников для съемки, все больше и больше данных будут доступны по все более низким ценам.

Аналогичным образом, в 2014 году около 1,5 миллиарда человек обладали смартфоном. Сегодня в пользовании находится 6,6 миллиарда таких устройств, то есть около 84 процентов населения мира являются потенциальными сборщиками разведданных, а четыре миллиарда активных пользователей мобильных социальных сетей могут мгновенно распространять информацию.

Что эти события означают для военных операций – особенно крупных, с большим количеством материальных средств? В целом, завеса секретности на высоком уровне, скорее всего, исчезла навсегда. Любая точка земного шара может быть снята за смешные деньги несколько раз в день, в дождь, град или солнце. И хотя спутникам по-прежнему нужно знать, где искать, насколько возможна скрытность в мире с миллиардами телефонов, Интернетом и сообществами OSINT, просматривающими все виды СМИ в поисках намеков на новую активность?

Конечно, страны могут запретить фотографировать любую активность военных, но это будет трудно осуществить из-за огромного масштаба проблемы. И хотя ложные цели и камуфляж имеют долгую историю препятствования IMINT, масштабы наблюдения (орбитального и личного) сделают эффективный обман еще более трудным, особенно для перемещения техники любых размеров.

В качестве альтернативы страны могут попытаться временно ослепить спутники, пролетающие над ними. Но это чревато конфликтом с операторами и требует передовых технологий, позволяющих знать, какие спутники где находятся, и точно контролировать энергетические лучи. Кроме того, страны могут потребовать от поставщиков снимков размыть участки их стран. Но это провоцирует эффект Стрейзанд, и всегда ли компании в конкурирующих государствах согласятся, отмечая, что OSINT позволяет официальным лицам публично обсуждать вопросы безопасности без раскрытия секретных разведывательных данных?

Пожалуй, самое большее, что можно сказать с уверенностью, это то, что скрывать и неправдоподобно отрицать информацию станет сложнее. И в мире, где количество дезинформации постоянно растет, это может помочь остановить некоторые конфликты еще до их начала.

https://bmpd.livejournal.com/4487996.html – цинк

Но есть нюансы.

1. В значительной степени "центры OSINT" являются просто продолжение структур военных разведок, через которые идет легализация разведывательной информации, в том числе и той, которая якобы "получена из открытых источников". В текущих реалиях "центры OSINT" являются зачастую источником контролируемых утечек, легализации информации полученной по агентурно-техническим каналам или же банального вброса дезинформации под видом "информации полученной при анализе открытых источников".

2. Проблема введения противника в заблуждении в условиях развития цифровой среды и спутниковой группировки вероятного противника решается теперь (отчасти) не полным сокрытием (хотя военную цензуру никто не отменял), а наоборот, перенасыщением информационной среды информацией и дезинформацией, дабы затруднить выуживание из газообразного облака фактов и "фактов" достоверной разведывательной информации. И тут все опять возвращается к специалистам по разведке, которые по роду деятельности должны отделять факты от дезинформации. Так что миф о том, что якобы случайные люди занимающиеся "разведкой по открытым источникам" заменят профильных спецов, как правило раздувается спецслужбами, которые зачастую и скрываются за "центрами любителей OSINT" ("Беллингкет", например)

3. Разумеется, все вышесказанное не отменяет проблемы видоизменения информационного и дезинформационного сопровождения войсковых операций в современной итерации цифрового мира. Но как показывает практика современных локальных войн и конфликтов, при грамотной работе соответствующих специалистов, противника всегда можно удивить или грамотно ввести в заблуждение, несмотря на все средства разведки и все возможности анализа открытых источников.

