Зеленский пригрозил признать неработающим Будапештский меморандум

…подразумевающий отказ Украины от ядерного вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, который предусматривает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного вооружения. Трансляцию вел офис украинского лидера.

Скриншот трансляции

«Созвать [консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — пояснил Зеленский (цитата по РБК).

Будапештский меморандум подписали 5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина. Документ начал действовать в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, отмечает РБК. Другие государства обязались уважать суверенитет Украины и воздерживаться от применения силы в ее отношении в связи с удалением с ее территории ядерного оружия.

Помимо этого, Зеленский предложил организовать программу «ленд-лиза» для Украины. По ней, согласно предложению украинского лидера, в рамках в страну будут поставляться вооружения и техника.

Украинский президент также предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться. «Я не знаю, что хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться», — сказал он.

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции на фоне нового обострения конфликта в Донбассе. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ в Украине заявили, что 17 февраля зафиксировали в «ДНР» 222 случая нарушения режима прекращения огня, из них 185 — взрывы.

Накануне власти «ДНР» и «ЛНР» объявили о массовой эвакуации жителей самопровозглашенных республик в РФ, сегодня — сообщили о всеобщей мобилизации. Они утверждают, что Украина готовит «вторжение» в Донбасс. Украинская сторона это отрицает.

Россия от участия в Мюнхенской конференции ранее отказалась. «Интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал», — говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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