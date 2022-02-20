Названа валюта, которая может стать надежнее доллара в 2022 году

Американский доллар сейчас является олицетворением стабильности сбережений, однако в рамках диверсификации не стоит забывать про британский фунт, поскольку политика Банка Англии способна сделать его прямым конкурентом доллара в 2022 году, рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Он отметил, что доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставки Федерального резерва. Однако в рамках альтернативы есть смысл подойти к выбору валюты не вполне стандартно, передает агентство «Прайм».

«Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки», – предупредил аналитик.

В то же время, Банк Англии поднял ставку уже во второй и такое не наблюдалось с 2004 года. Эксперт ожидает, что британский регулятор не остановится на этом в связи с инфляцией и такая политика сделает фунт достойным конкурентом доллара.

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