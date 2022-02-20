В Петербурге задержали зарезавшего продавца секс-шопа мужчину

В Санкт-Петербурге сотрудники местного уголовного розыска арестовали подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным пресс-службы, 18 февраля в 22:25 в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в интим-магазине на улице Дыбенко посетитель зарезал продавца. 33-летняя женщина получила множественные ножевые ранения, нападавший скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), передает РИА «Новости».

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида.

«Утром 20 февраля оперативники угрозыска задержали его по месту жительства. По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении: в квартире задержанного полицейские нашли два предмета из товарного ассортимента магазина. Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку», – отмечается в сообщении.

Задержанного передали в следственные органы для процессуальных действий.

Напомним, в подмосковном селе Новопетровское неизвестные в масках и с битами ворвались на магазин и напали на продавщицу; женщина погибла, еще два человека пострадали. МВД обнародовало видеозапись с подозреваемыми в нападении.