Украшаем все пальцы: трендовые тенденции и самые модные кольца на весну 2022 года

В последние годы люди воспринимают кольца не просто как деталь образа, а как полноценный элемент выражения индивидуальности. Уже редко кто носит лишь одно такое украшение. Очень часто у девушек на руках можно увидеть по кольцу на каждом пальце, а иногда даже и по несколько.

Более того, сейчас девушки комбинируют эти украшения не просто между собой, но еще и с нейл-артом и общим стилем образа. Нужно отметить, что тренды на кольца меняются так же быстро, как и на другие вещи, аксессуары.

В нынешнем году будет модно носить как многослойные лаконичные украшения, так и роскошные, которые вдохновлены викторианского эпохой.

Минималистичные

В этом году будут все так же, как и ранее, популярны элегантные, изысканные минималистичные кольца. В 2022-м они в тренде, несмотря на то что сам минимализм уже понемногу сдает позиции. Как комбинировать такие кольца? Сдержанный выбор можно компенсировать, надевая колечки в несколько рядов.

Цветные кольца

В нынешнем году стоит вспомнить детство. Ведь именно в этот период мы носили цветные кольца из простой бижутерии. Стилисты дают совет по выбору: подбирайте украшения под маникюр, тогда у вас получится стильный образ.

Цепочки

Ранее были модны широкие цепи на шею. Сейчас же в тренде серьги, кольца и браслеты в виде тех же самых цепочек. Чтобы создать неповторимый ансамбль, дополняйте кольца другими трендовыми украшениями для ногтей.

Викторианская эпоха

В этом сезоне в моде будет очень много роскошных нарядов. Поэтому к ним стоит подобрать не менее шикарные украшения. В нынешнем году мы переносимся в эпоху королей, поэтому стоит отдавать предпочтение богемным кольцам с массивными кристаллами. Только тут нужно учитывать то, когда носить такие украшения. Ведь не все подойдут для повседневных образов.

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Винтаж

В этом году пользуются большой популярностью украшения в винтажном стиле. Весной стоит делать ставку на массивные кольца с необычными узорами, из тусклого золота, а также со старинными печатями.

Похожие можно найти даже в шкатулке у бабушки. Но, безусловно, такие варианты украшений появятся и в магазинах.

Необычные формы

Как вы уже поняли, 2022-й – это год самовыражения. Поэтому не бойтесь выбирать необычные вещи. Свобода самовыражения сейчас стоит выше всех трендов. Поэтому можно смело выбирать кольцах разных форм и размеров.

Например, оригинально смотрятся украшения в виде животных, с необычными надписями, знаками, а также камнями. Отметим, что кольцо можно дополнить и другими какими-то украшения. Также вполне уместно использовать только один подобный элемент в образе.

Кольца с узорами

Нужно отметить, что различные принты могут быть не только на вещах. Теперь даже кольца являются холстом для узоров. На украшениях можно увидеть нарисованные или выбитые на металле квадраты, круги, ромбы и треугольники. Причем узоры могут быть как цветные, так и черно-белые.

Небольшое заключение

Теперь вы знаете, какие весной 2022 года будут трендовые тенденции и самые модные кольца. Мы рассмотрели разные варианты комбинирования и носки. Выбирайте стильные кольца и создавайте модные образы.