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20.02.2022, 13:06, Разное
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Диетолог Дженни Чемпион назвала шпинат лучшей зеленью для диет и похудения. Оказалось, что оно крайне полезно для здоровья и имеет большое количество преимуществ.
Растение помогает сохранять необходимую отметку на весах, уменьшает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, приводит в норму кровяное давление и уровень холестерина. Кроме того, оно помогает контролировать остроту и эффективность работы мозга. При диетическом рационе питания шпинат представляет собой лучший вариант, потому что в нем содержится совсем немного калорий.

Пищевая ценность составляет 23 калории на 100 грамм, в чем и заключается секрет эффективности. Чемпион отметила, что в зелени почти нет углеводов, в связи с чем шпинат отлично подойдет и для низкоуглеводной диеты. В него входит огромное количество клетчатки, в результате чего человек долгое время остается сытым, сокращая порции.

Тем не менее, специалист не рекомендует употреблять чрезмерное количество растительной пищи период избавления от лишних килограммов. Это может негативно сказаться на работе щитовидной железы, возникшие нарушения только приостановят процесс сбрасывания веса. Переизбыток шпината также способно стать провокатором образования камней в почках. Оптимальным вариантом будет есть не более одной миски растения в сутки.

Источник: lenta.ru



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