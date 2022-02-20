 

Даня Милохин рассказал о страхе стать отцовством

20.02.2022, 13:06, Разное
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Даня Милохин стал гостем программы «Детектор», где пояснил о некоторых деталях из своей личной жизни. Как оказалось, тиктокер испытывает страх от мысли, что его девушка может забеременеть, а ему придется стать отцом.
Вопрос касался его действий, если он узнает о беременности девушки. Даня Милохин отметил, что не будет заставлять ее делать аборт, но его слова оказались ложью. Ведущий Марк Барто предположил, что тиктокер просто пока не готов взять на себя такую ответственность, на что гость программы заявил, что это вполне естественно, ведь ему всего 19 лет.

Отвечая на другие вопросы ведущего, Даня Милохин признался, что накручивал количество подписчиков в социальных сетях. В конце шоу он поблагодарил создателей проекта, так как смог переосмыслить отношения с близкими людьми и решить ряд проблем в этом вопросе.

Источник: www.om1.ru



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